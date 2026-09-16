Una niña de 8 años fue hallada esta madrugada en la carretera PR-185, a la altura del kilómetro 12.8, en Carolina, informó la Policía.

Según la información preliminar, la menor fue localizada a eso de las 4:47 a.m., luego de que el Sistema de Emergencias 9-1-1 recibiera una llamada.

La niña fue encontrada sin ropa. La Uniformada indicó que será transportada a una institución hospitalaria.

Las autoridades activaron el protocolo correspondiente con el Departamento de la Familia.