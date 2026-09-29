Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Añasco, fueron alertados a eso de las 5:46 de la tarde de este lunes del hallazgo de una persona muerta en el interior de una casa rodante ubicada en el área del Balneario Tres Hermanos en Añasco.

Según la información preliminar, fue a través de una llamada que se alertó de la situación y cuando los agente sllegaron al área encontraron el cuerpo en gran estado de descomposición.

Al momento no ha sido identificado y se desconoce la causa de la muerte y las circunstancias de los hechos.

El Agente Renato González adscrito al distrito de Añasco junto a agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez y el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.