El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) logró localizar a Marcos Yariel Medina Gómez, el adolescente de 16 años que ayer, miércoles, abandonó su hogar en Carolina y se presumía que estaba armado de un rifle Pistol, confirmó el comisionado auxiliar en Investgaciones Criminales, coronel Roberto Rivera.

“Ya lo localizaron, lo llevan para la Comandancia de Carolina”, expresó el oficial a Primera Hora, quien informó que las autoridades dieron con el paradero del joven cerca de la urbanización Los Ángeles de dicho municipio, vecindario donde reside el menor junto a su madre y padrastro.

Rivera indicó también que el adolescente se encuentra en condición estable de salud.

En cuanto al rifle, el coronel expreso que los agentes adscritos al Negociado de la Policía estarán corroborando “qué hizo con el rifle, si lo rindió o qué hizo con él”, dado que el arma de fuego no estaba en su posesión.

El oficial indicó a este medio que dicho rifle pertenece al padrastro, por el cual cuenta con licencia de portación.

“Ahora tenemos un rifle en la calle. En la casa, se suponía que hubiera cinco armas de fuego, por el cual el padrastro tiene licencia, pero solo se identificaron cuatro”, aseveró.

Según trascendió, Medina Gómez decidió abandonar la residencia por desavenencias que surgieron luego que su madre le llamaran la atención por su desempeño académico.

A eso de las 4:00 a.m. de hoy, viernes, su progenitora radicó una querella de persona desaparecida tras agotar todas las opciones para localizarlo.

La querellante alegó que a eso de las 3:00 p.m. de ayer, jueves, salió de su casa para buscar a su hija en la escuela José M. Lázaro y el joven no la quiso acompañar. A su regreso ya no estaba, por lo que hizo gestiones con sus amistades para localizarlo, pero no tuvo éxito.

La mujer se percató que el adolescente se apropió de un rifle que estaba en una caja fuerte, propiedad del padrastro.

Esta situación ocasionó que se activara esta mañana el protocolo establecido por el Plan de Acción ante la Amenaza de un Acto de Violencia o Amenaza Activa en la escuela superior José M. Lázaro, conocida como “La Kodak”, en Carolina.

Más temprano, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, confirmó que también fue desalojada la escuela Gilberto Concepción de Gracia, que está localizada cerca de la José M. Lázaro como medida cautelar. En ambos planteles la situación se mantuvo bajo control y los alumnos estuvieron seguros antes y durante el proceso de desalojo.

“La Policía de Puerto Rico, ante una querella que se presentó ante ellos, llegaron a la escuela esta mañana para investigación y para cerciorarse de que este joven, contra quien se radicó esta querella por una aparente amenaza, no estuviera en el plantel. Inmediatamente se detecta que no está en el plantel escolar activan el protocolo de Tirador Activo, que nos manda a hacer un ‘lockdown’ en la escuela hasta que la amenaza esté debidamente identificada o se determine que es seguro comenzar a desalojar el plantel escolar”, detalló el funcionario.

Ramos Parés, quien acudió al plantel para supervisar la implementación del protocolo, sostuvo que el asunto se tomó con “tranquilidad” y el personal le respondió que se sentían seguros, a pesar de la preocupación que genera una situación como esta.

Luego, se procedió a comenzar el desalojo paulatino con el apoyo del personal de la Policía Municipal de Carolina y el Negociado de la Policía.

“ Aunque era seguro desalojar, parte de lo que se quería evitar, quizás, era dar un día completo lectivo. Queríamos evitar una aglomeración de vehículos de carros y de personas en las inmediaciones de la escuela, así que, con la ayuda de la policía municipal, la policía estatal... te tengo que decir que la policía municipal está en ambas escuelas que están desalojando asegurando que el perímetro sea seguro para completar ese desalojo”, agregó.

La escuela José M. Lázaro tiene una matrícula de 324 estudiantes.

Marcos Yariel Medina Gómez, de 16 años, fue reportado desaparecido por su progenitora. Si lo ha visto llame a la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787) 343-2020. ( suministrada )

Esta semana el DE informó que las 856 escuelas y los 39,000 empleados fueron adiestrados para tomar acción si se presenta alguna situación similar.

También se dio a conocer que en julio pasado iniciaron la capacitación de cerca de 4,000 guardias de seguridad que dan servicio las escuelas.

La agencia está trabajando en una tercera fase para llevar cabo ejercicios prácticos en todas las escuelas y que se están organizando grupos de instructores y recursos para el desarrollo de calendarios para los planteles.

Más de 10 mil cámaras de vigilancia electrónica con inteligencia artificial que detectan la entrada de armas expuestas al plantel han sido instaladas y, gracias a su instalación, han reducido en un 92% los escalamientos y vandalismo.