Un artefacto con apariencia de mina fue localizado este lunes en el sector La Ola de la playa Punta Santiago, en Humacao.

El área donde fue encontrado el objeto permanece custodiada por agentes de la Policía Municipal mientras se espera la llegada de la División de Explosivos del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Personal de la División de Explosivos tendrá a su cargo la evaluación del artefacto para determinar si contiene alguna carga explosiva.

Las autoridades no han ofrecido, por el momento, detalles adicionales sobre el origen o la naturaleza del objeto.