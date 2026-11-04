Agentes adscritos al Distrito de Mayagüez, fueron alertados esta madrugada sobre una persona muerta en el interior de la antigua escuela Franklin Delano Roosevelt, en Mayagüez.

A eso de las 2:30 a.m. de hoy, miércoles, los patrulleros encontraron el cadáver de un hombre que estaba de rodillas.

Al momento se desconoce la identidad del fallecido, la causa y manera de muerte.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, investigaron el hallazgo junto al fiscal de turno.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia e identificación.