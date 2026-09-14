Un cadáver con impactos de bala fue hallado en la mañana de hoy, lunes, en la calle Los Tanques de la barriada Venezuela, en Río Piedras.

Las autoridades fueron alertadas a las 6:55 a.m., a través de la línea confidencial, sobre un hombre herido de bala en el lugar. Al llegar los patrulleros, encontraron a la persona muerta al final de un callejón.

Se desconoce su identidad.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno e investigadores del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) trabajan la escena del crimen.