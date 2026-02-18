Un cadáver en estado de descomposición fue hallado durante la tarde del martes en un apartamento localizado en la urbanización Santa Isidra II, en Fajardo.

Su vecino le notificó a la Policía que no tenía contacto con Héctor Luis Sánchez Meléndez de 78 años, desde el 13 de febrero, luego de que cortara su césped.

El personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Fajardo junto a los bomberos, localizaron en el interior del apartamento el cuerpo de un hombre en estado de descomposición.

El agente José Meléndez Cruz, adscrito a la División de Agresiones del CIC de Fajardo y el Agte. David Cardona de Servicios Técnicos, se hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal Eliezer Reyes Ramos, quien instruyó que lo trasladaran al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.