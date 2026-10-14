Las autoridades investigan las circunstancias en las que murió un hombre de 80 años cuyo cuerpo fue encontrado sumergido en un dron lleno de agua en la terraza de una residencia en el barrio Saint Just, en Carolina.

El caso fue reportado a eso de las 11:45 de la mañana de este miércoles, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una situación sospechosa en la calle 6 del mencionado sector.

Según la información preliminar de la Policía, el hombre fue identificado como Arcadio Jiménez Reyes, de 80 años.

Su hijastro, Víctor Pastor, relató a las autoridades que llegó a la parte posterior de la residencia para alimentar a los animales cuando observó el cuerpo de su padrastro sumergido en el recipiente.

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Pastor indicó que viró el dron hacia el suelo y sacó el cuerpo con sus manos. Acto seguido, comenzó a realizarle compresiones en el pecho mientras gestionaba una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Paramédicos de Medina Medical Transport acudieron al lugar y certificaron la ausencia de signos vitales.

La investigación quedó a cargo de la agente Lianis Martínez, de la Unidad de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, bajo la supervisión de la sargento Iris Cruz Flores, en conjunto con el fiscal Orlando Carrión Orlandi.

El fiscal expidió la boleta para el levantamiento y traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses, donde se le practicará una autopsia para ayudar a establecer la causa de muerte.

Por el momento, las circunstancias en las que ocurrió el incidente permanecen bajo investigación.