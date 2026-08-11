Un policía que fue a investigar una querella por escalamiento se topó con el cadáver de un hombre sobre la acera frente a un edificio localizado en la avenida Franklin D. Roosevelt, en Hato Rey.

De acuerdo con la investigación preliminar del agente Rafael Pérez Castrodad, adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan, un vecino llamó a las 8:15 a.m. al cuartel del Precinto de Hato Rey Oeste para reportar un escalamiento en su apartamento.

Al llegar a la escena, a eso de las 8:30 a.m. uno de los agentes vio sobre la acera frente al edificio el cuerpo de un hombre boca abajo, con sangre en la boca.

PUBLICIDAD

Los paramedicos de la compañía Five Star Care certificaron la muerte.

La agente Waleska Vega Sánchez, de la División de Servicios Técnicos levantó evidencia de la escena y tomó 225 fotos para documentarla.

La fiscal Naomi Ruiz ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.

La persona muerta fue identificada por el dueño de la propiedad como José A. Ramírez Torres.

Se continúa con la investigación. De inmediato, no se reveló si las querellas están o no relacionadas.