Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un vehículo en la carretera PR-815, kilómetro 5.4, en barrio Nuevo, sector Mulita, en Naranjito, informó la Policía.

El suceso fue reportado a eso de las 7:21 de la noche del lunes.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, una llamada al cuartel alertó sobre un auto abandonado en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de un Hyundai Elantra del año 2025, con una bolsa plástica colocada en la cabeza.

La víctima no ha sido identificada hasta el momento, y las circunstancias de su muerte permanecen bajo investigación.

El agente Aníbal Ayala Arroyo, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, junto a la fiscal Lourdes Ramírez Hernández, asumieron la pesquisa para determinar las causas del deceso.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse de manera confidencial al (787) 343-2020.