El cadáver de un hombre de 59 años fue hallado a media mañana de este martes, en un apartamento de una residencia ubicada en la calle Comercio en la zona urbana de Aguadilla.

Según informó la oficina de prensa de la Policía, a eso de las 11:30 a.m., la querellante, Katyushka Tara, propietaria de la residencia, el cuerpo del estadounidense se encontraba en avanzado estado de descomposición.

El occiso vestía pantalón corto color rosa y fue encontrado en posición boca arriba en el área del baño.

La fiscal Diana Méndez Mercado, ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), para fines de su identificación oficial y autopsia.

El agente Harry Muñiz Cordero, de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla investigó la escena.