El cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición, fue hallado horas de la mañana de este viernes, en una residencia de la calle Comerío, en Bayamón.

A las 8:45 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a la Policía sobre un fuerte hedor que salía de la vivienda.

Al llegar a la escena los agentes localizaron en una de las habitaciones el cuerpo de una mujer, quien aún no ha sido identificada.

Al momento del hallazgo, no se observaron signos visibles de violencia.

La agente Vivian Acevedo, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto a la fiscal Alexandra Villamar están a cargo de la pesquisa.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.