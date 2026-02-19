Agentes de la división de Homicidios del CIC de Arecibo se trasladaron en horas de la tarde de hoy al barrio Cacao de Ciales, para investigar el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el hallazgo de los restos humanos en un barranco de unos 30 pies de profundidad, a orillas de la PR-149, a eso de las 4:07 de la tarde, según información preliminar ofrecida por la Oficina de Prensa de la Policía.

Personal de la Manejo de Emergencias también se trasladó al lugar para colaborar con las autoridades en los esfuerzos para recuperar el cuerpo, que se espera se vean demoradas, debido a las inclemencias del tiempo.