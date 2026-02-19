Policías municipales de San Juan están investigando un asalto en la joyería Porto D’ Oro, localizada en la calle San Francisco, en el Viejo San Juan.

La querella del robo de una suma millonaria en joyas fue notificaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de la 1:42 p.m.

No se reportaron personas heridas.

La pesquisa será referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.