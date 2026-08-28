Policías municipales de Humacao, investigaron preliminarmente una muerte sin causa determinada reportada en horas de la tarde de hoy, viernes, en una residencia ubicada en la zona urbana de este municipio.

Según se informó, y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada al cuartel que se recibió a las 3:11 p.m. alertó a los agentes sobre la situación.

Al llegar a la escena, los uniformados encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo de una persona que aún no ha sido identificado, en avanzado estado de descomposición.

El cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de su identificación y autopsia.

Agentes adscritos a la División de Homicidios junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.