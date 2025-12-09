Las autoridades se movilizaron esta tarde a una residencia localizada en el kilómetro 20.3 de la carretera PR-159 del barrio Quebrada Arenas, en Toa Alta, tras hallarse un cadáver en estado de descomposición.

La llamada de alerta se recibió a las 3:34 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, debido a que de una escuela aledaña sintieron un fuerte hedor, informó la oficina de prensa de la Policía.

De inmediato, no se observan signos de violencia.

La División de Homicidios junto al fiscal de turno investigan la escena.