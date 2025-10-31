El cadáver de un hombre en estado de descomposición fue localizado esta mañana en una residencia localizada en el kilómetro 5.1 de la carretera PR-876 en barriada González, de Trujillo Alto.

La llamada de alerta se recibió a las 10:36 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y al llegar los agentes al interior de la casa encontraron el cuerpo de un hombre, aún sin identificar, en estado de descomposición.

Al momento se desconocen las circunstancias que rodean la muerte. Su cadáver fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.

La División de Homicidios del CIC de Carolina, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.