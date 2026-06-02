Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue localizado esta mañana en un pastizal aledaño a un tanque de acueductos, en la barriada Borinquen, en Ponce.

A eso de las 10:30 a.m. de hoy, lunes, se recibió una llamada al precinto policíaco que alertó sobre un cadáver en el lugar.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), para fines de autopsia e identificación. Debido al estado en el que se encuentra no se pudo determinar si la persona fallecida era hombre o mujer.

Se indaga sobre personas reportadas desaparecidas en el área.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, junto al fiscal Guillermo Figueroa, se hicieron cargo de la pesquisa.