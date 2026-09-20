Un cadáver fue hallado en horas de la mañana de hoy, domingo, en la acera de la calle Ruba Nova, en Ponce, informó la Policía de Puerto Rico.

Según se informó, una llamada al cuartel alertó a los agentes sobre la situación. Al llegar a la escena, los uniformados encontraron el cuerpo de un hombre, quien aún no ha sido identificado.

No se informó si el hombre presentaba o no signos de violencia.

El agente Samuel Ríos, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal Juan Molina, se hizo cargo de la investigación.

El cuerpo será transportado al Instituto de Ciencias Forenses, donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán la causa de la muerte.