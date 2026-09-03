Un cadáver fue hallado esta mañana en un zafacón situado en la calle Tommy Olivencia esquina con la calle Río Grande, en Barrio Obrero Santurce.

Las autoridades fueron alertadas a las 9:20 a.m. de hoy, jueves, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Se desconoce otros detalles de la persona muerta y si presenta o no signos de violencia.

Por el momento, el caso se investiga como una muerte sin causa determinada.

La División de Homicidios del CIC de San Juan junto al fiscal de turno tiene a cargo la pesquisa.