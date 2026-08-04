Un automóvil con impactos de bala en la carrocería y sangre en su interior fue localizado esta mañana en la parte posterior del restaurante Rincón Familiar, ubicado en la carretera PR-901 del barrio Emajagua, en Maunabo.

Según informes preliminares de la Policía, la llamada de alerta se recibió a las 8:49 a.m. de hoy, martes.

El vehículo fue descrito como un Toyota Corolla, color verde y del año 1998.

Al momento no se han reportado personas heridas o muertas relacionadas a este hallazgo.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao tiene a cargo la pesquisa.