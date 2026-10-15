Cargos criminales por maltrato de menores por negligencia y violación a la Ley de Sustancias Controladas fueron radicados por la fiscal Angie Jiménez, a un hombre que confesó que echó un cigarrillo de marihuana cubierto con hoja de tabaco “inadvertidamente” entre las crayolas de su hija de seis años el cual llevó a la escuela.

La jueza Miriam M. Stefan, del Tribunal de Bayamón, determinó anoche causa para arresto contra Christopher IsaacTorres Díaz, de 26 años y le señaló una fianza de $20,000, la cual prestó.

Christopher I. Torres Díaz, enfrenta cargos por maltrato de menores por negligencia y posesión de sustancias controladas. ( Suministrada por la Policía )

El comisionado de la Policía Municipal de Toa Alta, Julio Cantre, quien estuvo a cargo de la supervisión de la pesquisa realizada por la agente Gloribel Marrero, explicó que en horas de la mañana de ayer se comunicaron de la escuela que habían ocupado sustancias controladas.

“Estaba dentro de una cartucherita, es un cigarrillo de marihuana, lo que conocemos como un phily. Lo que aparenta ser es que estaban haciendo unas asignaciones y cuando recogieron las crayolas que las meten dentro de la cartucherita se fue enredado el phily”, sostuvo Cantre.

El Departamento de la Familia (DF) intervino y la trabajadora social le dejó la custodia a la madre ya que no tenían incidentes previos.