Una cráneo humano fue localizado en horas de la tarde de hoy, viernes, en la calle Sábila, final de la avenida Victoria, en Aguadilla, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según la información preliminar, poco antes del mediodía, un hombre de 44 años se percató de los restos mientras caminaba junto a su hijo en dirección al cauce del río Culebrinas. De inmediato, alertó a las autoridades.

El agente Ángel Morales Acevedo junto a la fiscal Jeaveny Avilés Ramírez investigan la escena.