El cadáver de una mujer fue localizado al mediodía de este lunes, en el camino Carrau del barrio Sábalos, detrás de una residencia, en Mayagüez.

Las autoridades fueron alertadas del macabro hallazgo a las 12:40 del mediodía mediante una llamada recibida en el cuartel del distrito de ese municipio, tras alguien ver que el cuerpo en estado de descomposición fue abandonado en el área.

El cuerpo se encuentra cubierto con sábanas, por lo que no se conoce si presenta signos de violencia. Para evitar que se pierda evidencia el cuerpo fue trasladado según fue hallado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de identificación y autopsia.

Familiares de una mujer radicaron una querella de persona desaparecida a la misma hora que se movilizaron a la escena, por lo que no se descarta que pueda ser ella. Por tal razón se activó el protocolo de feminicidio.

La División de Homicidios del CIC de Mayagüez investiga la escena junto al fiscal de turno.