El cadáver de un hombre con impactos de bala fue hallado esta mañana en el kilómetro 1.2 de la carretera PR-191 de la comunidad La Poza, cerca de un negocio, en Río Grande.

Las autoridades fueron alertadas a las 10:09 a.m. de hoy, miércoles, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar a la escena los policías encontraron en un pastizal al hombre baleado sin signos vitales. Al momento, se desconoce su identidad.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Fajardo junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.