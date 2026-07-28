El cadáver de un hombre atado de manos y pies fue localizado esta mañana en la carretera PR-175 del camino Pedro Martínez, en Trujillo Alto.

La llamada de alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó a las 7:20 a.m. cuando un ciudadano encontró el cuerpo tirado sobre el pavimento.

De inmediato, no se indicó si presentaba impactos de bala u otro signo de violencia.

La División de Homicidios del CIC de Carolina junto al fiscal de turno investigan la escena.