Las autoridades investiga la muerte sin causa determinada de un hombre que fue hallado en la tarde de hoy, viernes, en la avenida Candelaria del sector Bucarabones, en Toa Baja.

Según la información suministrada por la oficina de prensa de la Policía, las autoridades fueron notificadas poco antes de las 2:00 p.m. y al llegar los patrulleros encontraron el cadáver en un área verde.

Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido y las circunstancias que rodean estos hechos.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Bayamón continúan con la pesquisa.

Esperan por autopsia

De otro lado, a eso de las 3:30 a.m. de hoy fue hallado el cadáver de un hombre de unos 40 años en el el asiento del pasajero de un vehículo marca Acura MDX, color gris y del año 2006 en avenida Catalino “Tite” Curet Alonso, en Barrio Obrero, Santurce.

No se observaron signos de violencia a simple vista.

El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.

El agente Javier Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios de San Juan y la fiscal Ana María Martínez investigaron la escena.