Hallan el cadáver de un hombre en su residencia en Utuado
Se desconocen las causas de la muerte.
El cadáver de un hombre fue localizado al mediodía de hoy, lunes, en una residencia localizada en el kilómetro 0.3 de la carretera PR-602 del barrio Ángeles, en Utuado.
Según el informe de novedades, a las 12:38 p.m. se recibió una llamada en la que se notificaba sobre una persona muerta y al llegar los agentes encontraron el cadáver de José Luis Pérez Álvarez 46 años.
La fiscal Daralis Alicea Cordero ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.
De inmediato, no se indicó si el fallecido tenía alguna enfermedad diagnosticada o las circunstancias que rodean la muerte.
El agente Luis Torres Soto, adscrito a la División de Homicidios de Utuado, tiene a cargo la pesquisa.