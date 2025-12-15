El cadáver de un hombre fue localizado al mediodía de hoy, lunes, en una residencia localizada en el kilómetro 0.3 de la carretera PR-602 del barrio Ángeles, en Utuado.

Según el informe de novedades, a las 12:38 p.m. se recibió una llamada en la que se notificaba sobre una persona muerta y al llegar los agentes encontraron el cadáver de José Luis Pérez Álvarez 46 años.

La fiscal Daralis Alicea Cordero ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.

De inmediato, no se indicó si el fallecido tenía alguna enfermedad diagnosticada o las circunstancias que rodean la muerte.

El agente Luis Torres Soto, adscrito a la División de Homicidios de Utuado, tiene a cargo la pesquisa.