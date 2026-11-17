Hallan el cadáver de un hombre sobre una acera en Gurabo
Se estima que tiene unos 60 años de edad.
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Agentes de la Policía de Puerto Rico, investigan el hallazgo de un adulto mayor muerto, en el kilómetro 44.6 de la carretera PR-181, del barrio Celada, en Gurabo.
La Oficina de Prensa de la Policía, informó que a las 7:24 a.m. de hoy, martes, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre un cuerpo sin vida sobre la acera.
El fallecido presenta un golpe en la frente.
Al momento se desconoce su identidad y las causas de su muerte, solo se estima que tiene unos 60 años de edad.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se encuentran en la escena. El caso se investiga como una muerte sospechosa.