El operativo de búsqueda de varios individuos que se vieron involucrados en un intercambio de disparos durante un escalamiento en un establecimiento de la PR-853, cerca de la escuela Salvador Brau en Carolina, condujo las autoridades al hallazgo fortuito de un vehículo de motor, propiedad de una mujer que fue reportada desaparecida en el mes de agosto en Río Piedras.

La inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina explicó que personal de la Policía Municipal en unión a efectivos de la Uniformada, se unieron a la búsqueda de varios individuos que tras intentar cometer un escalamiento, se internaron en un área boscosa en Carolina. Fue durante esa búsqueda que los oficiales se toparon con una guagua Ford Escape color blanca, con la tablilla ISS-001. El vehículo, que aparentaba llevar algún tiempo en el lugar, está registrado a nombre de Valerie Monge Cleto, de 26 años y quien fue vista por última vez el 26 de agosto pasado por su padre.

La última vez que Monge Cleto fue vista con vida, en la calle William Jones en Río Piedras, viajaba a bordo de ese vehículo. De inmediato, se le dio conocimiento a agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes investigan la desaparición de la joven. Estos se personaron al lugar y ocuparon el vehículo, que fue trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para ser inspeccionado, en busca de evidencias que puedan ayudar a esclarecer que le ocurrió a Monge Cleto, según confirmó el inspector Edwin Figueroa, director del CIC de San Juan. “En los alrededores donde apareció la guagua se hizo una búsqueda bastante extensa con el can de la policía y por lo menos no marcó nada que diera algún indicio de que hubiese algún cuerpo en el lugar. Pero la investigación no queda ahí. Seguimos investigando el caso”, sostuvo el Uniformado.

Figueroa añadió que tras el hallazgo del vehículo, se realizó una búsqueda por la zona con un can, para determinar si había algún cuerpo en la zona u otros indicios que pudieran ayudar a las autoridades en la pesquisa, pero no tuvieron éxito. “Lo que tenemos hasta ahora es que el can de la policía marcó el vehículo. El vehículo está siendo transportado en estos momentos al Instituto de Ciencias Forenses para trabajarlo y abrirlo y ver si hay algún tipo de evidencia que tenga que ver con la investigación de la persona desaparecida”, dijo.

Al preguntársele si de la investigación se desprende como el vehículo llegó al lugar –si fue abandonado por la joven en la escena o si alguien más lo dejó en el lugar, el Uniformado indicó que no tenía esa información. Añadió que aunque han recibido diversas confidencias asociadas al caso, continúan trabajando el caso como el de una persona desaparecida.

El Uniformado añadió que otra información que han indagado otros datos, como la actividad del teléfono de la joven, pero “la actividad del teléfono, desde el día de su desaparición, ese teléfono fue apagado y no tuvimos más actividad”.

Aunque las autoridades no descartan nada hasta el momento, tanto Oliveras como Figueroa entienden que el hallazgo del vehículo fue un hecho fortuito y no guarda relación con el escalamiento reportado mas temprano.