Hallan herido a un adulto mayor frente a un supermercado en San Sebastián
Se desconoce su condición.
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Un adulto mayor fue hallado herido esta tarde en la carretera PR-435 en el sector Mirabales del barrio Percha, en San Sebastián.
Según datos preliminares suministrados por la Policía, a las 2:55 p.m. se alertó sobre una persona tirada sobre el pavimento.
Al llegar los agentes encontraron a un hombre de 67 años, que no ha sido identificado, con una herida punzante en el pecho.
El perjudicado fue trasladado a un hospital. Se desconoce su condición.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla indaga sobre el motivo de la agresión y cómo ocurrieron los hechos.