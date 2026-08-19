La Policía investiga un asesinato reportado a las 5:50 de esta mañana en la carretera PR-984, kilómetro 4.1, en el barrio Naranjo, en Fajardo.

Según el informe preliminar, mientras agentes del distrito de Fajardo realizaban rondas preventivas, localizaron el cuerpo de un hombre a orillas de la carretera.

La víctima tenía las manos atadas y presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

El occiso no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios de Fajardo y el fiscal de turno se dirigen a la escena para iniciar la investigación.