El cadáver de un hombre fue encontrado esta mañana a orillas de un río debajo del puente antiguo ubicado en la carretera PR-181, en Trujillo Alto.

Según información preliminar, a eso de las 8:00 a.m. de hoy, jueves, encontraron muerto a Ángel Gabriel Rodríguez Rodríguez, de 56 años.

Su cuerpo no presentaba signos de violencia visibles y por el momento se investigan las circunstancias que rodean estos hechos. El caso se investiga como una muerte sospechosa.

La agente Ashely Guadalupe, adscrita al Distrito de Trujillo Alto, en unión al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y la fiscal Yolanda Morales, se hicieron cargo de la pesquisa.

La autopsia que le realizará un patólogo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinará la causa y manera de muerte.