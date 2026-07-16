La Policía investiga el hallazgo de una osamenta, reportado a eso de las 5:00 p.m., en la carretera 861 en Bayamón.

De acuerdo a un informe preliminar, empleados de LUMA Energy realizaban labores de desganche en dicha carretera, cerca de una farmacia, cuando divisaron los restos humanos em una estructura abandonada, cerca del lugar, tras lo que alertaron a las autoridades.

Agentes de la Policía se trasladaron al lugar y confirmaron el hallazgo. Personal de la División de Homicidios del CIC de Bayamón investiga los hechos.