La Policía de Puerto Rico confirmó el hallazgo de un presunto artefacto explosivo en una tienda ubicada en la carretera PR-174, antiguo Olazábal, en Bayamón.

Según informó la Uniformada, el hallazgo fue reportado durante la mañana de hoy, martes, luego de que se recibiera una llamada telefónica en el Precinto de Bayamón Norte que alertaba sobre la situación.

Agentes de la División de Explosivos de la Policía llegaron al lugar y examinaron el objeto. Tras la evaluación, determinaron que este posee todos los componentes de un artefacto explosivo. El teniente Rubén Santos, de la División de Explosivos, describió el artefacto como una granada MK-2, conocida como una granada tipo piña.

El artefacto será transportado al Polígono de la Policía de Puerto Rico, ubicado en Isla de Cabra, donde se dispondrá de este de manera segura.

No se informaron arrestos relacionados a este caso. La Policía, no obstante, exhortó a la ciudadanía a brindar cualquier información que pueda ayudar al esclarecimiento de este caso a través del 787-343-2020.