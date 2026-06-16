Un presunto artefacto explosivo que podría ser una granada fue hallado hoy en una residencia considerada como estorbo público ubicada en la calle Ramón Power #45, en Coamo.

Los hechos se reportaron a las 11:21 a.m., cuando se recibió una llamada telefónica al cuartel de la Policía alertando sobre la situación que ocurrió cuando se disponían a tasar la propiedad.

Personal de la División de Explosivos de Ponce, activaron el protocolo y establecieron el perímetro de seguridad mientras un técnico revisa el artefacto sospechoso.