Agentes adscritos al Distrito de Canóvanas localizaron un vehículo en llamas esta madrugada en el kilómetro 1.6 de la carretera PR-951 del barrio La Central, en ese municipio.

De acuerdo con la información preliminar a las 12:34 a.m. de hoy, martes, se localizó una guagua marca Hyundai Tucson, color gris, del año 2021.

Una vez fue extinguida por los bomberos de Carolina y revisaron el vehículo se percataron que figuraba como hurtado en Canóvanas.

La guagua fue ocupada para fines periciales. Las autoridades no han relacionado este suceso con el vehículo en el que escaparon los gatilleros que asesinaron a un guardia de seguridad en la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras, que es del mismo color.

La agente Belbeline Ramos, adscrita al Distrito de Canóvanas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.