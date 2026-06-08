Las autoridades localizaron un cráneo y huesos que aparentan ser humanos en el interior de una estructura abandonada en la carretera PR-123 del sector Arizona, en el barrio Hato Nuevo, en Arecibo.

Ante este hallazgo se activó la División de Homicidios del CIC de Arecibo junto al fiscal de turno para que investigue la escena.

Según informes preliminares, en el lugar se hacía una búsqueda de una mujer desaparecida, no obstante, en esta etapa de la pesquisa no es posible conectar ambos casos.