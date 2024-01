Las autoridades encontraron el cadáver de una mujer en estado de descomposición en el interior de un vehículo Mini Cooper color negro del año 2016, entre los edificios 13 y 14 del residencial Turabo Heights, en Caguas.

La fémina había sido reportada como desaparecida hace unos días.

Según informes preliminares, el Negociado de la Policía de Puerto Rico fue alertado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, a eso de las 8:45 a.m. de hoy, miércoles, sobre el hallazgo del vehículo, con el cuerpo de la mujer, en el estacionamiento del complejo de vivienda pública, donde estuvo desde el mismo día de su desaparición, el 29 de diciembre de 2023.

PUBLICIDAD

No obstante, no fue hasta la noche del 1 de enero, que se sometió la querella de persona desaparecida. Del documento se desprende que la mujer salió de su residencia en la urbanización Boneville Heights, en Caguas, donde vivía con su hermana hace tres meses, y no regresó.

El deceso de María Milagros Castillo de 66 años, como fue identificada por sus familiares en la escena, se investiga como una muerte sin causa determinada.

Los investigadores no observaron signos de violencia, por lo que fue trasladada al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia e identificación formal, por instrucciones del fiscal Orlando Velázquez.

En su cuenta de Facebook la hermana de la occisa, Margarita Castillo lamentó su muerte y agradeció a las personas que le ayudaron a buscarla.

“Muy triste mi corazón encontraron a mi hermana muerta”, lee el mensaje que acompaña una foto de la escena.

María Margarita Castillo Ortiz se encontraba desaparecida desde el 29 de diciembre de 2023. ( Captura de Facebook )

El agente Anthony Hernández, adscrito a la División de Homicidios de Caguas investigó la escena.