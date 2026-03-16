El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, reveló este lunes que se seleccionó a la empresa Strider Consulting LLC, para llevar a cabo el proyecto de auditoría de la deuda por exceso de tiempo compensatorio acumulado por los uniformados.

La firma ha estimado que los trabajos podrían completarse en un período aproximado de 10 a 12 meses, ya que el término para terminar la auditoría, dependerá del alcance final de las labores, la cantidad de información a analizar y los hallazgos que surjan durante el proceso.

“Esta auditoría es un paso importante para continuar fortaleciendo la transparencia y la responsabilidad fiscal dentro de nuestra institución. Nuestro compromiso es garantizar procesos claros y confiables que permitan atender adecuadamente los asuntos administrativos que impactan a nuestros policías, tanto activos como retirados”, expresó González Falcón, en un comunicado de prensa.

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Este proyecto forma parte de los esfuerzos que se realizan en coordinación con la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (FOMB, en inglés), mediante los cuales se determinó la necesidad de contratar una firma independiente que realice una auditoría dirigida a la validación, conciliación y análisis del balance acumulado de la deuda por exceso de tiempo compensatorio estatal correspondiente a miembros activos y retirados de la Policía de Puerto Rico, explicó.

“El objetivo de este proceso de solicitud de propuestas (RFP) es contar con una evaluación independiente, rigurosa y transparente que nos permita validar y analizar el balance acumulado de esta deuda, de manera que podamos atenderla de forma responsable y conforme a las mejores prácticas de administración pública”, agregó el superintendente.

El proceso de radicación de propuestas culminó el 27 de febrero.

Posteriormente, se inició el proceso formal de evaluación de

“Reconociendo la importancia y urgencia de esta iniciativa, un comité evaluador completó el proceso de análisis y evaluación de todas las propuestas en un término aproximado de dos semanas, garantizando un proceso riguroso, objetivo y conforme a los criterios establecidos en el RFP”, afirmó.

La otorgación del contrato correspondiente estará sujeta al cumplimiento con la entrega de las certificaciones y documentos requeridos previo a la formalización del acuerdo. Una vez se complete la firma del contrato, la Policía de Puerto Rico notificará oportunamente a los medios de comunicación.

Se había estimado preliminarmente que la Policía adeuda $132.6 millones en horas compensatorias a más de 8,000 agentes desde 2017, la compañía tiene la tarea de corroborar los datos antes de que se emitan los pagos correspondientes.