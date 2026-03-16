Agentes de la División de Personas Desaparecidas del CIC de Arecibo, solicitaron nuevamente la colaboración de la ciudadanía para localizar a Azarel Otero Cardona, de 22 años, quien fue vista por última vez el 5 de marzo en los predios de su residencia en el kilómetro 1.0 de la carretera PR-140 en el barrio Magueyes, en Barceloneta.

Otero Cardona, fue reportada desaparecida por su madre quien la describió físicamente como de tez blanca, 5′1″ de estatura, 104 libras de peso, cabello y ojos color marrón y usa espejuelos.

Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Si usted tiene información que ayude a dar con su paradero, puede comunicarse confidencialmente con la comandancia de área de Arecibo al teléfono (787)878-4000 extensiones 1550 o 1551, o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.