La jueza Carmen L. Otero Ferreira, del Tribunal de Bayamón, sentenció este lunes a Joel Ayala Velázquez, de 34 años, a cumplir 99 años de cárcel concurrentes por cargos de asesinato en primer grado, secuestro y conspiración.

La información fue ofrecida por el licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT).

En noviembre del año pasado, un jurado emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos imputados por el crimen de Julián Luis Rodríguez Milián, quien fue secuestrado en el complejo de vivienda pública La Alhambra y transportado hasta la carretera PR-167 del sector El Punto en Santa Olaya, Bayamón, donde le dispararon.

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Ayala Velázquez, quien fue identificado por las autoridades para la fecha de los hechos como líder de la organización criminal conocida como “Las Fuerzas Revolucionarias de Cantera” (“Las FARC”), con base de operaciones en Barrio Obrero, Santurce, fue señalado como autor intelectual del asesinato.

En los cargos por violación a la Ley de Armas había resultado absuelto.

Por los mismos hechos, también se radicaron cargos criminales contra otros dos jóvenes.