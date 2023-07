La defensa de Félix Verdejo Sánchez presentó tres testigos adicionales durante la mañana del martes con la intención de estimular la reputación del exboxeador.

Una de las personas que testificó en el decimonoveno día del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, fue Yashira Marie Verdejo Sánchez, hermana del exboxeador acusado por el homicidio de Keishla Rodríguez Ortiz. También declararon Nilka Marie Colón Torres y Nicole Vázquez Avilés, quienes tuvieron relaciones sentimentales con Verdejo.

Las tres describieron a Verdejo como una persona “buena” y “pacífica”.

“Nunca ha sido violento. Nunca buscaba peleas con nadie, al contrario, siempre llevaba paz. Dejó de ser él para ser de los demás”, sostuvo Verdejo Sánchez a preguntas de la licenciada Gabriel Cintrón Colón.

Colón Torres fue mencionada por Eliz Santiago Sierra cuando relató durante su testimonio que protagonizaron un incidente violento en el 2017 después que los sorprendió almorzando. Santiago Sierra recordó que estuvo llamando a Verdejo y, debido a que no respondía, acudió al lugar donde especulaba que podía estar, lo encontró con Colón Torres y los siguió cuando abandonaron el establecimiento.

En un momento dado, Colón Torres detuvo su auto y Santiago Sierra se estacionó justo detrás. Ambas se bajaron de sus respectivos vehículos y tuvieron una confrontación física. Santiago Sierra confirmó en corte que fue agarrada por el pelo cabello y empujada el suelo. La caída provocó una herida en la rodilla izquierda que dejó un cicatriz.

Colón Torres confirmó que mantuvo una relación con Verdejo y hasta visitó junto con él los sectores de San Juan donde regularmente el expúgil se mezclaba con amistades. La joven de 31 años describió sus experiencias con Verdejo.

“Nunca he escuchado que sea problemático, que sepa no. Es bueno amigo. No conozco de algún comentario violento de sus amigos. Es amable, educado y respetuoso. Es una persona pacífica”, sostuvo Colón Torres.

Vázquez Avilés y Verdejo se conocieron mientras eran estudiantes atletas del Albergue Olímpico en Salinas. Fueron pareja entre el 2010 y el 2012 cuando terminaron de manera amigable. De hecho, Vázquez Avilés indicó que al presente mantiene una comunicación directa con los familiares de Verdejo.

Vázquez Avilés presentó a Puerto Rico en múltiples Juegos Centroamericanos y Panamericanos compitiendo en la disciplina de gimnasia artística.

“Después que terminó la relación, seguimos la comunicación con él y su familia porque tengo una amistad. Conozco a sus cinco hermanos, a su papá, su mama. Tengo una buena relación con la familia Verdejo. No terminabos en malos términos. Cada cual siguió caminos diferentes, no fue que pasó algo malo entre nostros. Nos mantuvimos en comunición”, dijo Vázquez Avilés, quien también puso las manos en el fuego para reconocer la reputación de Verdejo.

“Por mi experiencia, es una persona pacífica”, agregó.

Por otro lado, Verdejo Sánchez y Vázquez Avilés reconocieron que el acusado siente fobia a las agujas.

“En el Albergue Olímpico se realizaban pruebas de sangre todos los años para los estudiantes como parte del certificado de salud requerido para poder entrar. Nunca estuve presente porque cuando Félix tenía que ir porque no se quería hacer las pruebas. Le tiene miedo a las agujas”, compartió Vázquez Avilés.

Verdejo Sánchez recordó que acompañó al acusado para las citas de vacunas.

“Félix es bien cobarde. Le tiene miedo a las agujas. Se quería ir de las citas porque no se quería vacunar, pero terminaba haciéndolo peleando porque era obligatorio”, sostuvo.

Jason González Delgado le infirmó al juez Pedro Delgado Hernández que no tenía testigo adicionales por el día.

En agenda quedan dos testigos. Se especula que serán Ruth Cardona y el patólogo forense Mark Shuman. Ambos deben comparecer el jueves. El jurado fue despachado hasta ese día a las 9:00 a.m.

El juez le explicó al jurado que comenzará el proceso para delinear los instrucciones finales durante un intercambio entre los fiscales y los abogados de defensa.