Las autoridades no han logrado certificar, en esta etapa de la pesquisa, si el crimen de la adolescente Mirelys M. Berríos Bonilla de 17 años, ocurrido durante la madrugada del domingo, en la entrada del motel Villa Borínquen, en Toa Baja, esté vinculado con el asesinato de su hermano hace apenas dos semanas.

Al presente la fiscalía evalúa si radicarán cargos criminales por violación a la Ley de Armas y el hurto de un vehículo a mano armada a un hombre de 44 años, con un cargado expediente criminal que es el sospechoso de dispararle a la estudiante de escuela superior que el 11 de noviembre cumpliría 18 años.

El sujeto fue arrestado esa misma madrugada durante una intervención de tránsito, en Puerto Nuevo.

“Hasta el presente no surge (de la pesquisa) que el hombre esté relacionado con la menor, pero no tenemos un motivo claro, aunque varias teorías. (El asesinato de su hermano) es uno de los ángulos investigativos, no puedo certificar que se relacione”, respondió el capitán Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:18 a.m. de ayer, luego que el sospechoso, identificado como Eduardo Rodríguez Tirado, fuera dejado por otro vehículo en la entrada del motel. El hombre alquiló una cabaña y cuando la menor, junto a otros tres jóvenes, entraron al lugar en un Honda HRV, les disparó de frente.

De inmediato se dirigieron hacia el hospital Dr. Center en Bayamón, donde uno de los jóvenes de 19 años, fue diagnosticado con una herida de bala en el costado y la menor con heridas en el costado y brazo izquierdo, que le causaron la muerte poco tiempo después.

El gatillero, armado de un rifle, fue hasta el área de la oficina del motel donde se apropió de un automóvil Nissan Versa, color azul, propiedad de una pareja que llegaba al lugar.

Luego, a eso de las 4:58 a.m., en la intersección de las avenidas José De Diego y Américo Miranda, patrulleros intervinieron con él ya que rebasó el semáforo en rojo. Al momento de su arresto se le ocupó un rifle AK-47, que será analizado en el Instituto de Ciencias Forenses, dos cargadores y 56 balas.

El caso se continúa consultando con la fiscalía para que determine si se radicarían otros cargos contra él, mientras se completa la evidencia necesaria para configurar el delito de asesinato.

Rodríguez Tirado sufrió esta tarde un quebranto de salud, por su presunta adicción a sustancias controladas, que lo mantiene recluido en el hospital, lo que retrasa también el proceso. Este tiene expediente criminal por asesinato en segundo grado, violación a la Ley de Armas y hurto de vehículo.

El 19 de octubre a las 5:19 p.m., el hermano de la menor asesinada, identificado como Migdoel Berríos Bonilla de 37 años, fue asesinado a balazos en la entrada hacia la urbanización Estancias de la Fuente en Toa Alta.

Mientras que, en el 2014, fue arrestado junto a dos mujeres por un asalto en el motel Villa Borínquen, lugar donde mataron a su hermana el pasado domingo.

La comunidad escolar de la escuela Adolfina Irizarry de Puig llevó a cabo un acto de recordación de su alumna.