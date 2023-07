La defensa de Félix Verdejo intentó minar la credibilidad del testigo Ricardo Cádiz Martínez durante el décimo día del juicio contra el exboxeador Félix Verdejo por el homicidio de Keishla Rodríguez Ortiz ocurrido en el 2021.

Después de una pausa de cuatro días, Jason González Delgado continuó contrainterrogando a Cádiz Martínez, quien el pasado 30 de junio declaró en corte cómo su hermano Luis Antonio Cádiz –coacusado del crimen- le relató que “él y Félix (Verdejo) habían matado a alguien”. También contó cómo se relacionó con el expúgil para vender kilos de cocaína en el residencial público Luis Llorens Torres.

González Delgado trató de sacudir la memoria del testigo cuando lo transportó a las múltiples entrevistas que tuvo con los agentes investigadores y, a su vez, los fiscales Jonathan Gottfried y Jeanette Collazo. Cádiz Martínez insistió que su hermano Luis le solicitó que lo recogiera en Canóvanas luego de dejar el vehículo que recién había lavada para un cliente.

Sin embargo, González Delgado destacó que, en las anotaciones de los agentes, presuntamente, se estipula que Cádiz Martínez les indicó que la petición de su hermano fue para “deshacerse” de un KIA Forte que resultó ser de la víctima.

“Mi hermano me dijo que lo tenía que entregar. Siempre dije que mi hermano me pidió un favor y eso hice”, dijo Cádiz Martínez. González Delgado no le presentó las anotaciones de los investigadores.

El testigo reconoció que el 29 de abril de 2021 estaba bajo la influencia Percocet durante la conversación con su hermano en el residencial Luis Llorens Torres.

Además, González Delgado logró que Cádiz Martínez reconociera en corte que cuando fue entrevistado por los agentes, les informó que había destruido dos celulares de su propiedad a pesar de que no era cierto.

“Nunca los boté”, confesó.

“¿Fue una mentira lo que les dijo a los fiscales?”, le preguntó González Delgado.

“Sí”, respondió.

La figura del abogado Edwin Prado salió nuevamente a relucir cuando González Delgado le cuestionó a Cádiz Martínez sobre las razones para solicitar asesoría legal para su hermano.

El 1 de mayo de 2021, los hermanos acudieron a las oficinas de Prado. Coincidieron con Miguel Santiago Laiz y su hija Eliz Santiago Sierra, expareja de Verdejo, quien ya había dicho previamente durante su testimonio que acudió acompañada de su padre a la oficina de Prado buscando asistencia.

El testigo confirmó que le presentó a la Prado la intención de pagar por sus servicios con unas onzas de cocaína. Sin embargo, admitió que el abogado no respondió a la propuesta.

“No me dijo sí o no”, dijo Cádiz Martínez. “Quedó en nada. La intención era pagarle con cocaína, si aparecía, pero no apareció. Si acaso la vendía para pagarle con cash (efectivo). Si él lo aceptaba, se lo daba”, relató.

De hecho, afirmó que todavía tiene una deuda pendiente con Prado.

“Algún día se le pagará, cuando esto de aclare. En cash”, sostuvo.

Cádiz Martínez declaró que cuando fue donde Prado, observó a Santiago Laíz pagarle al licenciado en efectivo.

“Él (Santiago Laíz) estuvo el mismo día, aparte. Me iba a despedir de Prado y vi a Miguel pagarle en efectivo”, dijo Cádiz Martínez, aunque luego intentó aclarar que no podría confirmar si algún dinero fue entregado en las manos del abogado.

Cádiz Martínez compartió que optó por salir de Puerto Rico el 5 de mayo de 2021 por temor a represalias debido a que en los días previos dentro del residencial Luis Llorens Torres se estuvo comentado de que podía tener algún vínculo por el crimen por su relación con Verdejo, quien ya se había entregado a las autoridades por la muerte de Rodríguez Ortiz.

“La tía de la mamá de mis hijos me preguntó que si había escuchado de la noticia de Félix. Le dijo que fuera para mi casa para hablar porque la cosas se estaban calentando en la calle. Se estaba poniendo tensas. Uno sabe. Estaban hablando porque era amigo de Félix”, sostuvo Cádiz Martínez.

Asimismo, González Delgado mencionó que, según Cádiz Martínez, los agentes anotaron que durante una entrevista les compartió que le solicitó a Santiago Laíz que regara la voz de que no está involucrado con el homicidio.

“Si ellos lo escribieron desconozco, pero no recuerdo”, destacó.