El padre de los hermanos Luis y Erick Zapata, quienes se encuentran detenidos en México hace seis meses informó que sus hijos aceptaron un acuerdo para declararse culpables de supuestamente agredir sexualmente a una joven mientras se encontraban de vacaciones en Cancún.

El pacto se dio a cambio de no cumplir cárcel, reveló Ángel Luis Zapata.

Este indicó que el acuerdo fue alcanzado con la fiscalía mexicana, sin embargo tiene que ser avalado por el juez en una próxima audiencia que aún no tiene fecha asignada.

Zapata admitió que aceptaron el acuerdo por recomendación de su abogado.

“Yo tengo una lista larga de abogados en México y para todo presupuesto. Les pregunté qué harían en caso de que fueran sus hijos y me indicaron que lo aceptara”, manifestó Zapata a El Nuevo Día.

Se informó que el acuerdo incluye un pago de $15,000 “o un poco más” al Estado y una compensación a la alegada víctima en el caso.

“Hay un acuerdo pautado, pero estamos esperando la fecha de la audiencia”, indicó el padre.

“Aquí las leyes son bien complicadas y el tipo de delito por el que acusan a mis hijos lo castigan bien fuertemente. El detalle es que el acuerdo desde el principio estaba sobre la mesa, pero el que nada debe, nada tema y confiaba en el proceso. Tenemos evidencia de que los muchachos no participaron y no hubo nada, ni violación... son muchas cosas, pero las pruebas que tenemos no las aceptaban en esta etapa del proceso, pero sí en el juicio. No podía esperar tanto”, agregó Zapata.

Explicó que aún no sabe cuándo sus hijos saldrían en libertad.