Los hermanos del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, Ricardo Luis y Edgardo Navarro Suárez, se declararon no culpables de los cargos que se imputan en el foro federal mediante un escrito en el que pidieron que se le eximieran de comparecer durante la vista inicial que se había programado para la tarde de este martes.

De inmediato, la magistrada federal Giselle Lopez Soler aceptó sus peticiones, por lo que no tuvieron que presentarse ante la corte.

Sin embargo, el record federal da cuenta que, al menos, Ricardo Luis no hubiese podido comparecer a la vista, pues tenía previsto un viaje para trasladar a su hija a estudiar una especialidad en medicina en una escuela de Saint Louis, Missouri.

Para realizar este viaje, que inició ayer, lunes, hasta el próximo 14 de abril, el acusado recibió permiso de la corte.

Los hermanos del legislador, que se encuentran libres bajo fianza, fueron acusados por un gran jurado, junto al contable Ramón Valentín Montalvo y cuatro corporaciones propiedad de los Navarro Suárez. Se le imputó establecer “un plan fraudulento para obtener ilegalmente fondos federales bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus” (Cares Act, en inglés). También, son acusados de sobornar un empleado bancario y por lavar dinero.

Específicamente, se le imputó al trío de someter, al menos, 26 solicitudes de Paycheck Protection Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL) para recibir más de $2.3 millones en desembolsos de la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, en inglés) entre mayo del 2020 hasta noviembre de 2021.

De los 16 préstamos PPP, presuntamente obtuvieron cerca de $905,000, mientras que de los 10 de EIDL aproximadamente $1.3 millones, estimó el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.

Valentín Montalvo no estaba citado para hoy. Este presenció su vista inicial el pasado jueves, cuando se declaró no culpable.

Queda pendiente que la magistrada acepte las alegaciones de no culpabilidad de las cuatro corporaciones involucradas, JCA Development, Inc., JCA Packaging Group, Inc., RVIP Group Corp. y JCA Industrial Supply Corp. La magistrada citó a sus representantes para una vista inicial el próximo 16 de abril a las 11:00 a.m., ya que no se radicó las resoluciones corporativas cuando hicieron el alegato de no culpables.

Se destaca, además, del proceso judicial que los hermanos cambiaron a su abogado inicial, que lo fue Francisco Acevedo Padilla. Ahora, Edgardo será representado por Edgar Vega Pabón y Ricardo Luis por Jason González, quien defendió al exboxeador Félix Verdejo en el caso de secuestro y asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz.

Como parte de las transacciones judiciales, también la Fiscalía federal presentó cuáles propiedades de los hermanos Navarro Suárez podrían ser ejecutadas como parte del caso. Estas están ubicadas en Caguas y Humacao.