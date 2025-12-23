Un hombre que se alega asaltó anoche la gasolinera Texaco ubicada en la avenida Iturregui, en Carolina, fue herido de bala por un guardia de seguridad.

Según información preliminar, a las 7:19 p.m. de ayer, lunes, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una persona herida de bala en la gasolinera.

De acuerdo con la pesquisa, un empleado de seguridad, para intentar detener el robo, le disparó al asaltante cuando salía del local alcanzándolo en el glúteo derecho.

Jonathan Delgado Joanes, intentó escapar y cuando llegaron los agentes se encontraba frente a una residencia aledañas, bajo custodia de policías municipales de Carolina.

Al herido se le leyeron las advertencias y fue arrestado, siendo trasladado a un hospital bajo la custodia de la Policía. Su condición es estable.

El guardia de seguridad tiene licencia de armas y se le ocupó una pistola Glock calibre .40, para su análisis.

Lo sucedido fue grabado mediante las cámaras corporales de uno de los agentes.

La pesquisa fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y se consultará con el fiscal de turno la radicación de los cargos correspondientes.