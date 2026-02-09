Un hombre fue herido de bala a media mañana de hoy, lunes, en el área policíaca de Caguas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según se informó, a las 11:19 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un hombre herido de bala en la urbanización Delgado en Caguas.

Al llegar los agentes no encontraron al herido ni tampoco la escena.

Luego, surgió otra información en la que se alegaba que los hechos habían ocurrido en el edificio 17 del residencial Juan Jiménez García de ese municipio donde no encontraron nada.

Transcurridos unos 40 minutos la policía recibió una tercera llamada que notificaba que un hombre había llegado herido de bala al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Juncos.

Los agentes de la División de Agresiones del CIC de Caguas se encuentran investigando las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Tampoco se sabe la identidad del herido de bala ni su condición.