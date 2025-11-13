Un hombre fue herido en la gasolinera Gulf localizada en la carretera PR-8860 en la urbanización Rolling Hills, en Carolina, en circunstancias que se investigan, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 3:51 p.m. de hoy, jueves.

El perjudicado, de 34 años, recibió 4 heridas de bala en la pierna derecha y una herida de arma blanca en un costado.

Este fue transportado al hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico, en Carolina. Su condición es estable.

La División de Agresiones del CIC de Carolina investiga los sucesos.